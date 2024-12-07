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Джо Байден не поедет на открытие Нотр-Дама из-за плотного графика

Джо Байден не поедет на открытие Нотр-Дама из-за плотного графика Президент США Джо Байден не сможет посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери 7 декабря из-за плотного графика, американскую администрацию будет представлять первая леди Джилл Байден.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 00:41
Джо Байден не поедет на открытие Нотр-Дама из-за плотного графика

Президент США Джо Байден не сможет посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери 7 декабря из-за плотного графика, американскую администрацию будет представлять первая леди Джилл Байден.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Первая леди будет присутствовать на открытии, это часть ее более масштабного турне, включающего Италию, ОАЭ и Катар. Так что она будет представлять администрацию. Они оба получили приглашение на открытие Нотр-Дама. У президента в графике оказалась накладка, поэтому он не сможет поехать", - сказала она.

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