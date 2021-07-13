Джеки Чан захотел вступить в коммунистическую партию Китая

Всемирно известный актер и мастер боевых искусств Джеки Чан на недавнем форуме в Пекине заявил, что хочет присоединиться к Коммунистической партии Китая.

Всемирно известный актер и мастер боевых искусств Джеки Чан на недавнем форуме в Пекине заявил, что хочет присоединиться к Коммунистической партии Китая.

Как передает Report, об этом сообщает Global Times.

«Я вижу величие КПК, и она выполнит то, о чем говорит и что обещает, менее чем за 100 лет, через несколько десятилетий», — объяснил свою позицию Чан.

Актер принимал участие в театральном представлении, посвященном столетию со дня основания партии. По его словам, он был впечатлен стойкостью и духом военных, которые под руководством КПК сражались с японцами во время Войны сопротивления японской агрессии (1931-45) и был тронут храбростью солдат.