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Джейк Салливан посетит Китай в конце августа

Джейк Салливан посетит Китай в конце августа Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан посетит КНР, чтобы встретиться там с министром иностранных дел Ваном И.
Другие страны
23 августа 2024 г. 17:37
Джейк Салливан посетит Китай в конце августа

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан посетит КНР, чтобы встретиться там с министром иностранных дел Ваном И.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Axios.

Ожидается, что Салливан вместе с Ваном И заложат основу для возможной встречи президента США Джо Байдена и его китайского коллега Си Цзиньпиня в этом году.

"Визит Салливана 27–29 августа состоится в разгар президентской кампании в США. Оба кандидата, как от республиканцев Дональд Трамп и так и кандидат от демократов Камала Харрис заняли жесткую позицию в отношении Китая, особенно в вопросе пошлин", - говорится в сообщении агентства.

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