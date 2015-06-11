Джеб Буш: США должны расширять свое военное присутствие в Центральной Европе

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Бывший губернатор штата Флорида и возможный кандидат в президенты США от республиканцев Джеб Буш считает, что Соединенные Штаты должны расширять свое военное присутствие в Центральной Европе. Об этом он заявил в четверг журналистам во время пребывания в Польше, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Я знаю, что нам нужно расширять здесь свое присутствие, - сказал он. - Наше присутствие в этом регионе должно быть более значительным".

По словам американского политика, нынешнее количество военнослужащих США в Европе является недостаточным. "Мы должны быть более сильными, нам нужно убеждать наших союзников больше инвестировать в (обеспечение) безопасности", - добавил он.

Джеб Буш, сын и брат бывших президентов США, является потенциальным претендентом на участие в президентской гонке 2016 года. Ожидается, что он объявит о своем решении вступить в предвыборную борьбу 15 июня в Майами (штат Флорида).

Выступая ранее на этой неделе на экономическом форуме в Германии, организованном Христианско-демократическим союзом, Джеб Буш подверг критике политику России.

В Польше бывший губернатор провел встречи с руководством республики. Из Варшавы он отправится в Прибалтику.