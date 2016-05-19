​"Джабхат ан-Нусра" провела танковое наступление в сирийской провинции Хама

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Отряды «Джебхат ан-Нусры» провели танковое наступление в сирийской провинции Хама, но были остановлены правительственными войсками.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Отмечается, что продвижение боевиков было остановлено подразделениями ВС армии Сирии.

Террористы «Джебхат ан-Нусры» также обстреляли позиции сирийской армии в районе населенного пункта Мардж-Султан из минометов и РСЗО. Минометному обстрелу подвергся и населенный пункт Нула.