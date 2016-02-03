Джаафари: Переговоры в Женеве приостановлены из-за желания оппозиции покинуть их

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Глава делегации сирийского правительства в Женеве Башар Джаафари заявил, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приостановил переговоры из-за того, что представители оппозиции хотели покинуть их, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

По его словам, де Мистура принял решение о приостановке переговоров, чтобы избежать такого исхода.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии заявил, что межсирийские переговоры в Женеве приостановлены до 25 февраля.