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Дюжаррик: Израиль обстрелял автомобиль ООН в секторе Газа

Дюжаррик: Израиль обстрелял автомобиль ООН в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник открыла огонь по автомобилю ООН в секторе Газа, в который попало 10 пуль.
Другие страны
28 августа 2024 г. 21:38
Дюжаррик: Израиль обстрелял автомобиль ООН в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник открыла огонь по автомобилю ООН в секторе Газа, в который попало 10 пуль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Вчера вечером гуманитарный автомобиль с отчетливой символикой ООН, двигавшийся в составе конвоя, согласованного с ЦАХАЛ, был обстрелян ЦАХАЛ, в него попало 10 пуль, в том числе в лобовое стекло", - сказал он, уточнив, что инцидент произошел в районе Вади-Газа.

Дюжаррик добавил, что благодаря тому, что автомобиль был бронированный, находившиеся в нем сотрудники не пострадали.

"Этот инцидент показывает, что существующие координационные механизмы не работают, мы продолжаем трудиться над тем, чтобы подобные инциденты не повторялись", - отметил представитель генсека.

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