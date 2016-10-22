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    Двух боевиков ликвидировали в Кизилюртовском районе Дагестана

    Личности бандитов устанавливаются

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Двое участников бандподполья, открывшие стрельбу из легковой автомашины по сотрудникам федеральных сил, уничтожены в селении Стальское Кизилюртовского района Дагестана.

    Как передает Report, об этом сообщили агентству "Интерфакс" в силовых структурах региона.

    "Около 22:30 мск сотрудники правоохранительных органов пытались легковую автомашину в районе селения Стальское. Водитель не подчинился требованию правоохранителей, из машины по полицейским был открыт огонь. В ходе завязавшейся перестрелки оба находившихся в легковом автомобиле бандита были уничтожены", - сказал источник.

    По его словам, личности бандитов устанавливаются.

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