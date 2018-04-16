Двоюродный брат Асада не верит, что за химатаками стоят власти Сирии

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Двоюродный брат президента Сирии Башара Асада и один из главных его критиков Рибаль Асад не верит, что за предполагаемыми химическими атаками в этой стране стоят ее власти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу bTVв воскресенье.

"Две стороны имеют физическую возможность для химической атаки. В 2013 году были арестованы 12 человек в Турции, члены "Джебхат ан-Нусры", за то, что имели при себе 2 кг нервно-паралитического газа, в том же году был опубликован доклад ООН. Карла дель Понте, которая расследовала события в Сирии, сообщила, что и сами террористы имели возможность использовать химическое оружие в Сирии. Если вспомните, она ушла в отставку, выразив свое недовольство от того, что занимается ужасным режимом, а с другой стороны - экстремистами и террористами. Я не верю, что Башар Асад имеет решающую роль [в этой ситуации]", - заявил он.

"Не думаю, что сейчас кого-либо волнует сирийский народ", - отметил также Рибаль Асад, добавив, что после сообщений о предполагаемом применении химоружия в городе Дума "поднялся большой шум". "Но где были эти люди в последние пять лет, когда погибли около 500 тыс. человек, и даже ООН перестала вести подсчет жертвам?" - задался вопросом двоюродный брат сирийского президента.