Двое военных США пропали без вести в ходе учений в Марокко
Другие страны
- 03 мая, 2026
- 17:07
Двое американских военнослужащих пропали без вести во время международных учений "Африканский лев" (African Lion 2026) в Марокко.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в Африканском командовании Вооруженных сил США (AFRICOM).
Уточняется, что связь с ними была утеряна в субботу недалеко от полигона Кап-Драа, рядом с марроканским городом Тан-Тан.
ВС США, Марокко и других стран-партнеров начали поисково-спасательные операции с использованием наземных, воздушных и морских средств, отметили в командовании.
African Lion - крупнейшие ежегодные совместные учения, направленные на повышение оперативной совместимости между вооруженными силами США, стран-союзников по НАТО и африканских государств-партнеров.
