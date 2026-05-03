Двое военных США пропали без вести в ходе учений в Марокко

Двое американских военнослужащих пропали без вести во время международных учений "Африканский лев" (African Lion 2026) в Марокко.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в Африканском командовании Вооруженных сил США (AFRICOM).

Уточняется, что связь с ними была утеряна в субботу недалеко от полигона Кап-Драа, рядом с марроканским городом Тан-Тан.

ВС США, Марокко и других стран-партнеров начали поисково-спасательные операции с использованием наземных, воздушных и морских средств, отметили в командовании.

African Lion - крупнейшие ежегодные совместные учения, направленные на повышение оперативной совместимости между вооруженными силами США, стран-союзников по НАТО и африканских государств-партнеров.