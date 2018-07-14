 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Двое полицейских на мотоциклах столкнулись в Париже на глазах у Макрона - ВИДЕО

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Двое сотрудников полиции столкнулись во время парада в честь Дня взятия Бастилии, сообщает Report со ссылкой на ABC News.

    Инцидент произошел на глазах у президента Франции Эммануэля Макрона и других гостей праздничного мероприятия. Мотоциклисты врезались друг в друга, пытаясь разъехаться на площади Согласия. После столкновения полицейские самостоятельно поднялись и вернулись в парадный строй под аплодисменты с трибуны.

    День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi