Двое полицейских на мотоциклах столкнулись в Париже на глазах у Макрона - ВИДЕО

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Двое сотрудников полиции столкнулись во время парада в честь Дня взятия Бастилии, сообщает Report со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошел на глазах у президента Франции Эммануэля Макрона и других гостей праздничного мероприятия. Мотоциклисты врезались друг в друга, пытаясь разъехаться на площади Согласия. После столкновения полицейские самостоятельно поднялись и вернулись в парадный строй под аплодисменты с трибуны.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля.