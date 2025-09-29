Двое погибли, 17 пропали без вести в результате тайфуна "Буалой" во Вьетнаме

Два человека погибли, еще 17 пропали без вести после того, как тайфун "Буалой" обрушился на Вьетнам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

По данным правительственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями, один человек погиб в результате наводнения в городе Хюэ, еще один - в результате падения дерева в провинции Тханьхоа.

Также сообщается, что 17 рыбаков пропали без вести после того, как огромные волны обрушились на два рыболовецких судна у побережья провинции Куангчи, в то время как еще одно рыболовецкое судно потеряло связь во время шторма.

"На данный момент стихия Буалои повредила 245 домов, затопила около 1400 гектаров рисовых и других посевов, а также перекрыла доступ к нескольким районам", - сообщило агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Отмечается, что шторм принес с собой проливные дожди и огромные волны, но затем, двигаясь в сторону Лаоса, утратил часть своей силы, повредив дома и выведя из строя электросети.

Перед приближением тайфуна правительство эвакуировало более 28 500 человек, в то время как сотни рейсов были отменены или задержаны, поскольку четыре аэропорта в центральных провинциях были закрыты.