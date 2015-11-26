Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Двое подозреваемых в парижских терактах попали в список Интерпола. Речь идёт о главном фигуранте дела Салахе Абдесламе и человеке, которого видели с ним на шоссе, – Мохаммеде Абрини.

Как передает Report, на сайте Интерпола написано, что в отношении них по запросу Франции выписан «красный ордер».

Оба – уроженцы Бельгии. Их обвиняют в участии в террористическом объединении, владении и транспортировке взрывчатых веществ и продаже оружия.

Вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. В результате атаки на французскую столицу погибли 130 человек, более 350 –получили ранения различной степени тяжести.