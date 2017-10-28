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    Двое пенсионеров погибли в результате стрельбы в больнице в Канаде

    Мужчина и женщина погибли в результате стрельбы при участии полиции

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Мужчина и женщина погибли в результате стрельбы при участии полиции в больнице города Кобурга в канадской провинции Онтарио.

    Как передает Report со ссылкой на CBC News, в отделение неотложной помощи больницы был вызван наряд полиции после звуков стрельбы.

    Прибывшие полицейские вступили в перестрелку c 70-летним мужчиной, который в итоге был застрелен. Кроме того, в помещении обнаружили убитую 76-летнюю женщину.

    Начато расследование инцидента.

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