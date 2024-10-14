Двое обвиняемых по делу о гибели армянских солдат в селе Азат арестованы повторно

Заместитель командира части по тылу Гор Агекян и начальник противопожарной службы Марлен Саркисян, которые проходят по делу о гибели 15 военнослужащих в селе Азат в качестве обвиняемых, повторно помещены под арест.

Заместитель командира части по тылу Гор Агекян и начальник противопожарной службы Марлен Саркисян, которые проходят по делу о гибели 15 военнослужащих в селе Азат в качестве обвиняемых, повторно помещены под арест.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Норик Норикян в соцсетях.

Он напомнил, что ранее, 23 августа 2024 года, суд общей юрисдикции изменил меру пресечения в их отношении с ареста на домашний арест сроком на три месяца. Однако Апелляционный уголовный суд Армении 7 и 11 октября удовлетворил жалобы, поданные представителями потерпевших и общественным обвинителем, отменив решение суда первой инстанции Гегаркуникской области.

Напомним, пожар в зданиии, который использовался как временная казарма для инженерно-саперной роты, произошел ночью 19 января 2023 года. Погибли 15 военнослужащих, еще трое с тяжелыми ожогами были доставлены в Ожоговый центр. По данным Следственного комитета, пожар вспыхнул из-за использования автобензина для обогрева помещения.

После инцидента пятеро высокопоставленных военных, включая почти все командование 2-го армейского корпуса, были уволены. По факту пожара возбуждено два уголовных дела: одно по статье 532, часть 4 (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами или военным имуществом, повлекшее гибель двух и более человек), другое - по статье 550, часть 3 (халатность, приведшая к смерти человека) УК Армении.