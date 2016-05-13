 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Двое мужчин открыли стрельбу по полицейским в Дагестане

    Ответным огнем нападавшие были уничтожены

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Дагестане неизвестные открыли огонь по полицейским, ответным огнем нападавшие были уничтожены. Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по региону.

    "В Буйнакском районе республики Дагестан, близ села Талги, сотрудники полиции попытались остановить иномарку для проверки документов. Водитель, проигнорировав требование об остановке, продолжил движение, а из машины был открыт огонь в сторону сотрудников полиции. Ответным огнем уничтожено, предположительно, двое преступников, иномарка загорелась", - сказал сотрудник пресс-службы.

    Он отметил, что в результате перестрелки жертв и пострадавших среди сотрудников полиции нет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi