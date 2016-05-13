​Двое мужчин открыли стрельбу по полицейским в Дагестане

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Дагестане неизвестные открыли огонь по полицейским, ответным огнем нападавшие были уничтожены. Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по региону.

"В Буйнакском районе республики Дагестан, близ села Талги, сотрудники полиции попытались остановить иномарку для проверки документов. Водитель, проигнорировав требование об остановке, продолжил движение, а из машины был открыт огонь в сторону сотрудников полиции. Ответным огнем уничтожено, предположительно, двое преступников, иномарка загорелась", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в результате перестрелки жертв и пострадавших среди сотрудников полиции нет.