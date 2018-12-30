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    В Албании в ходе разборок наркомафии расстреляли трех человек

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Двое граждан Албании и турецкий подданный были расстреляны в автомобиле из автоматов в албанском городе Эльбасан, полиция предполагает, что речь идет о конфликтах наркомафии, передает Report. 

    Неизвестные в ночь на воскресенье расстреляли из автоматов Калашникова автомобиль с итальянскими номерами в городе Эльбасан. Машина после обстрела врезалась в стену, находившиеся внутри двое граждан Албании и один гражданин Турции скончались на месте, говориться в сообщении полиции. 

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