​Двое человек погибли в Индии в результате атаки боевиков

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Два человека погибли, еще семь пострадали в результате атаки боевиков в индийском штате Ассам на северо-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

По сведениям издания, неизвестные обстреляли здание, в котором проходило религиозное собрание. По версии полиции, нападавшие принадлежали к движению "Национальный фронт освобождения Ассама".

Ранее, 5 августа, в этом же штате 14 человек погибли и еще 15 получили ранения, когда боевики открыли стрельбу на рынке в городе Кокраджхар.