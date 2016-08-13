​Двое человек погибли в Индии в результате атаки боевиков

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Два человека погибли, еще семь пострадали в результате атаки боевиков в индийском штате Ассам на северо-востоке страны.
Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.
По сведениям издания, неизвестные обстреляли здание, в котором проходило религиозное собрание. По версии полиции, нападавшие принадлежали к движению "Национальный фронт освобождения Ассама".
Ранее, 5 августа, в этом же штате 14 человек погибли и еще 15 получили ранения, когда боевики открыли стрельбу на рынке в городе Кокраджхар.
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