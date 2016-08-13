 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Двое человек погибли в Индии в результате атаки боевиков

    По версии полиции, нападавшие принадлежали к движению Национальный фронт освобождения Ассама

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Два человека погибли, еще семь пострадали в результате атаки боевиков в индийском штате Ассам на северо-востоке страны.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

    По сведениям издания, неизвестные обстреляли здание, в котором проходило религиозное собрание. По версии полиции, нападавшие принадлежали к движению "Национальный фронт освобождения Ассама".

    Ранее, 5 августа, в этом же штате 14 человек погибли и еще 15 получили ранения, когда боевики открыли стрельбу на рынке в городе Кокраджхар.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi