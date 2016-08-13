Шесть человек погибли при крушении небольшого частного самолета в штате Вирджиния - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли при крушении небольшого частного самолета в аэропорту Шеннон близ города Фредериксбург в штате Вирджиния.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу. Самолет шел на приземление, но в конце взлетно-посадочной полосы вновь начал подниматься в воздух.

На борту произошло возгорание. Спасатели извлекли тела шестерых человек из обломков самолета. Их личности пока не установлены.

Причина аварии выясняется. На место крушения прибыли представители Национального совета по безопасности на транспорте, Федерального управления гражданской авиации США, а также спасатели и пожарные.





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Легкий самолет потерпел крушение около города Фредериксбург (штат Вирджиния).

Как передает Report, об этом сообшили представители полиции, погибли два человека.

Машина врезалась в деревья рядом со взлетной полосой аэродрома Шэннон, расположенного в восьми километрах от города.

После падения самолет загорелся. К месту крушения сразу же направились спасательные бригады.