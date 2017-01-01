Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в Дагестане

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана, ранения получили двое силовиков.

По сообщениям Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Дом в селе Ямансу Новолакского района, где находились боевики, был блокирован с вечера 31 декабря. В ходе спецоперации были убиты два боевика. Их личности предварительно установлены. Двое силовиков получили ранения", - сообщил собеседник.