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    Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в Дагестане

    Ранения получили двое силовиков

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана, ранения получили двое силовиков.

    По сообщениям Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

    "Дом в селе Ямансу Новолакского района, где находились боевики, был блокирован с вечера 31 декабря. В ходе спецоперации были убиты два боевика. Их личности предварительно установлены. Двое силовиков получили ранения", - сообщил собеседник.

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