 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Движение поездов на вокзале в Барселоне восстановлено - ОБНОВЛЕНО

    Движение поездов с вокзала Сантс приостановлено

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Движение поездов с барселонского вокзала Сантс, прерванное утром из-за подозрения о наличии на вокзале взрывного устройства, восстановлено. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания по управлению инфраструктурой железных дорог Испании Adif.

    *** 12:35
    Движение поездов с барселонского вокзала Сантс приостановлено, специалисты ищут на путях взрывчатку. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявили правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra.

    Отмечается, что на путях работают специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX.

    Представители каталонских правоохранительных органов пояснили, что службы безопасности Adif зафиксировали через сканер "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана". 

    Проверка продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi