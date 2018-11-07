Движение поездов на вокзале в Барселоне восстановлено - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Движение поездов с барселонского вокзала Сантс, прерванное утром из-за подозрения о наличии на вокзале взрывного устройства, восстановлено. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания по управлению инфраструктурой железных дорог Испании Adif.

*** 12:35

Движение поездов с барселонского вокзала Сантс приостановлено, специалисты ищут на путях взрывчатку. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявили правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra.

Отмечается, что на путях работают специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX.

Представители каталонских правоохранительных органов пояснили, что службы безопасности Adif зафиксировали через сканер "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана".

Проверка продолжается.