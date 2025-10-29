Движение "Единая нейтральная Грузия" преобразовывается в партию

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 15:51
    Движение "Единая нейтральная Грузия" преобразовывается в политическую партию.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил член учредительной группы движения Вато Шакаришвили на брифинге.

    По его словам, в ближайшее время состоится учредительный съезд партии, после чего начнется подготовка к парламентским выборам.

    "Прошло более года с момента основания нашей организации "Единая нейтральная Грузия". В течение этого периода мы вместе с грузинским обществом активно стремились разоблачать все пороки и угрозы, исходящие как изнутри страны, так и извне", - сказал он.

    Шакаришвили подчеркнул, что новая партия нацелена на укрепление мира, стабильности и экономического прогресса Грузии, при этом приоритетом остается защита суверенитета страны.

    Грузия партия "Единая нейтральная Грузия"
    "Vahid Neytral Gürcüstan" hərəkatı partiyaya çevrilir

