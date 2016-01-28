 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Две женщины-смертницы подорвали себя в Нигерии, погибли 12 человек

    В результате более 30 человек получили ранения

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В городе Чибок на севере Нигерии вчера, 27 января, две женщины-смертницы подорвали себя на местном рынке, вследствие чего по меньшей мере 12 человек погибли и еще более 30 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, правоохранители разыскивают еще двух женщин, у которых также может быть взрывчатка - их видели вместе с нападающими.

    "Две подозреваемые девушки-смертницы пришли сегодня на рынок в Чибоке. После этого мы услышали взрыв в центре рынка. Несколько минут спустя еже один взрыв прогремел в другой части рынка", - сообщил местный полицейский.

    Ответственность за нападения пока никто на себя не взял.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi