Две женщины и ребенок упали с колеса обозрения в Вашингтоне - ВИДЕО

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Две женщины и ребенок упали с колеса обозрения в Порт Таунсенде в американском штате Вашингтон.

Как передает Report, на аттракционе перевернулось ковшеобразное сиденье.

Сидящие там люди (70-летняя и 40-летняя женщины, а также 6-летняя девочка) упали с высоты более чем в 4 метра. Они были госпитализированы. По имеющимся данным, пожилая женщина получила серьезные повреждения. Жизни же девочки и другой пострадавшей ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.