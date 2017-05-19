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    Две женщины и ребенок упали с колеса обозрения в Вашингтоне - ВИДЕО

    На аттракционе перевернулось ковшеобразное сиденье© ren.tv

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Две женщины и ребенок упали с колеса обозрения в Порт Таунсенде в американском штате Вашингтон.

    Как передает Report, на аттракционе перевернулось ковшеобразное сиденье.

    Сидящие там люди (70-летняя и 40-летняя женщины, а также 6-летняя девочка) упали с высоты более чем в 4 метра. Они были госпитализированы. По имеющимся данным, пожилая женщина получила серьезные повреждения. Жизни же девочки и другой пострадавшей ничего не угрожает.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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