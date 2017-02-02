Две трети французов не хотят видеть Фийона кандидатом в президенты

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Почти 70% жителей Франции хотят, чтобы Франсуа Фийон отказался от борьбы за пост президента страны из-за скандала с его супругой Пенелопой.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса социологической службы Harris interactive.

Респонденты считают, что место кандидата партии "Республиканцы" стоит занять бывшему премьер-министру Франции и экс-министру иностранных дел Алену Жюппе. При этом только 29% опрошенных полагают, что "Республиканцы" смогут выиграть выборы, если их кандидатом будет Фийон. В победу "Республиканцев" с другим кандидатом верят 57% опрошенных.