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Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие

Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства в связи с «кризисной ситуацией».
Другие страны
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15 ноября 2022 г. 22:41
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства в связи с "кризисной ситуацией".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, это произошло на фоне сообщений о падении двух ракет на территории Польши.

О том, что две ракеты упали на село Пшеводов в Люблянском районе Польши, отметило радио ZET. По его информации, они попали в зерносушилки. В результате случившегося погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

Премьер-министр Польши созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне. О том, связано ли совещание с возможным падением ракет, не сообщается.

Согласно Статье 5, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.

Ранее 15 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару. Под удар попала, в частности, граничащая с Польшей Львовская область.

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Версия на азербайджанском языке Polşaya raketlərin düşməsi fonunda Baş nazir Təhlükəsizlik Komitəsinin təcili iclasını çağırıb

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