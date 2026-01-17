Две девушки погибли в одном из регионов России во время тюбинга

Две девушки погибли в городе Сольцы Новгородской области РФ во время катания на "ватрушке" (тюбинг).

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Региональное управление ГИБДД уточнило, что инцидент произошел накануне вечером.

По предварительной информации, "ватрушка" была прикреплена к легковому автомобилю. "Во время буксировки тюбинг врезался во встречную машину и девушки скончались от травм", - отметили в управлении.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии.