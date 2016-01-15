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    Два военных самолета столкнулись у берегов Гавайских островов

    В результате столкновения самолеты упали в воду

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Два военных самолета столкнулись рядом с берегами американского штата Гавайи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в пятницу сообщает местная газета Hawaii News Now.

    По ее данным, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу у северного побережья острова Оаху, где располагается гавайская столица Гонолулу. По предварительным данным, в результате столкновения самолеты упали в воду.

    Информация о пострадавших и причинах инцидента пока не поступала.

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