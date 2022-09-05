Два сотрудника российской дипмиссии погибли при взрыве в Кабуле

При взрыве у российского посольства погибли два сотрудника дипмиссии России.

При взрыве у российского посольства погибли два сотрудника дипмиссии России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие",— говорится в сообщении ведомства.

12.30

В результате взрыва у здания посольства РФ в Кабуле погибли или пострадали от 15 до 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, детонация произошла в момент объявления дипломатом претендентов на получение визы у здания диппредставительства. В посольстве пока что отказались комментировать произошедшее.

Сообщается, что при взрыве пострадали двое россиян — охранник и дипломат.

11.45

Взрыв у посольства России в Кабуле (Афганистан) совершил террорист-смертник.

Как передает Report, об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

Инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман, где расположено российское дипведомство.

По данным агентства, сторонники правительства, сформированного радикальным движением "Талибан", открыли по радикалу огонь.

Силовые ведомства пока никак не комментируют произошедшее.

11.16

В Афганистане произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Аамадж Ньюс.

Сообщается, что взрыв произошел недалеко от посольства России в Кабуле.