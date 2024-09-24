Два сотрудника ООН погибли при обстреле Ливана

Сотрудница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и контрактный работник организации погибли при ударах Израиля по различным регионам Ливана.

Сотрудница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и контрактный работник организации погибли при ударах Израиля по различным регионам Ливана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении представительства управления в Ливане.

"УВКБ ООН выражает возмущение и глубокую скорбь в связи с гибелью двух дорогих членов семьи УВКБ ООН в Ливане", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Дина Дарвиш, которая 12 лет проработала в офисе УВКБ ООН в долине Бекаа на востоке Ливана, и ее младший сын погибли при попадании израильской ракеты в дом, где проживала ее семья.