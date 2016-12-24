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    Два ребенка и две женщины скончались от отравления угарным газом во Владикавказе

    Oни отравились угарным газом от печки, которую использовали в качестве обогревателя

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Два ребенка и две женщины скончались от отравления угарным газом в Владикавказе.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

    "Двое детей двух и шести лет, а также их мать и тетя скончались от отравления угарным газом", - сказал представитель пресс-службы.

    Назначена доследственная проверка. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по республике.

    "По предварительным данным, они отравились угарным газом от печки, которую использовали в качестве обогревателя", - говорится в сообщении.

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