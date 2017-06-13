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    Два поезда столкнулись в Италии

    Пострадали около 10 человек

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Два поезда столкнулись в итальянской области Апулия. Пострадали около 10 человек.

    Как передает Report, авария произошла в нескольких километрах от крупного города Лечче. Предполагается, что столкновение произошло из-за неисправности стрелочного механизма.

    В поезде находились 80 пассажиров, поездам нанесен небольшой ущерб.

    На место происшествия прибыли спасатели и пожарные, которые высадили пассажиров поезда и на школьном автобусе доставили их в ближайший населенный пункт Сан-Донато.

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