Два поезда столкнулись в Италии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Два поезда столкнулись в итальянской области Апулия. Пострадали около 10 человек.

Как передает Report, авария произошла в нескольких километрах от крупного города Лечче. Предполагается, что столкновение произошло из-за неисправности стрелочного механизма.

В поезде находились 80 пассажиров, поездам нанесен небольшой ущерб.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные, которые высадили пассажиров поезда и на школьном автобусе доставили их в ближайший населенный пункт Сан-Донато.