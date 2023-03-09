Два льва умерли после заражения коронавирусом в зоопарке Японии

Два льва умерли в зоопарке Adventure World в японском поселке Сирахаме после заражения COVID-19.

Два льва умерли в зоопарке Adventure World в японском поселке Сирахаме после заражения COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает The Japan News со ссылкой на администрацию учреждения.

Отмечается, что этот случай считается первым, когда животные зоопарка в Японии заразились коронавирусом.

Уточняется, что непосредственной причиной гибели животных стала пневмония, однако образцы, отправленные в Национальный институт инфекционных заболеваний, дали положительный результат на коронавирус.

С 3 января у львов наблюдался насморк, кашель и потеря аппетита. До этого два смотрителя зоопарка заразились COVID-19 - предполагается, что животные подхватили вирус от них.

Сообщается, что у 8 других львов в зоопарке также наблюдались подобные симптомы, однако сейчас они идут на поправку.