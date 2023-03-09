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Два льва умерли после заражения коронавирусом в зоопарке Японии

Два льва умерли после заражения коронавирусом в зоопарке Японии Два льва умерли в зоопарке Adventure World в японском поселке Сирахаме после заражения COVID-19.
Другие страны
9 марта 2023 г. 13:52
Два льва умерли после заражения коронавирусом в зоопарке Японии

Два льва умерли в зоопарке Adventure World в японском поселке Сирахаме после заражения COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает The Japan News со ссылкой на администрацию учреждения.

Отмечается, что этот случай считается первым, когда животные зоопарка в Японии заразились коронавирусом.

Уточняется, что непосредственной причиной гибели животных стала пневмония, однако образцы, отправленные в Национальный институт инфекционных заболеваний, дали положительный результат на коронавирус.

С 3 января у львов наблюдался насморк, кашель и потеря аппетита. До этого два смотрителя зоопарка заразились COVID-19 - предполагается, что животные подхватили вирус от них.

Сообщается, что у 8 других львов в зоопарке также наблюдались подобные симптомы, однако сейчас они идут на поправку.

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Версия на английском языке Two lions die after infection with coronavirus in Japan

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