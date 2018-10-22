Два канадца выиграли в национальную лотерею $5,4 млн

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 7 млн канадских долларов ($5,4 млн) разыгран в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 4, 12, 16, 25, 30 и 31. Бонус-число - 8", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что в розыгрыше два победителя. Счастливые квитки были проданы в провинциях Онтарио и Квебек. Главный приз будет разделен между победителями пополам.

Традиционный утешительный приз розыгрыша в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.) достанется жителю провинции Онтарио. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.