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Два истребителя ВКС Франции столкнулись в воздухе на авиашоу

Два истребителя ВКС Франции столкнулись в воздухе на авиашоу Два истребителя Rafale воздушно-космических сил Франции столкнулись во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l’air на западе страны.
Другие страны
23 мая 2022 г. 01:02
Два истребителя ВКС Франции столкнулись в воздухе на авиашоу

Два истребителя Rafale воздушно-космических сил Франции столкнулись во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l’air на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье газета Sud Ouest.

По ее данным, инцидент произошел около 12:30 (14:30, бакинское время) в это воскресенье близ коммуны Коньяк (департамент Шаранта). По информации газеты, в результате столкновения один из самолетов лишился части хвостового оперения. Оторвавшийся фрагмент упал на жилой дом в коммуне Женсак-ла-Паллю, расположенной рядом с 709-й военно-воздушной базой, где проходило авиашоу. Судя по фотографии обломка, опубликованной в сети, речь идет о верхней части киля.

"Нам повезло, - сказал мэр Женсак-ла-Паллю Бернар Мозэ, чей дом расположен на этой небольшой улице, где упала часть оперения. - Я не знаю, можем ли мы сказать, что страха было больше, чем вреда, потому что этот инцидент не является тривиальным".

В результате происшествия никто не пострадал, пилоты смогли благополучно посадить машины после столкновения. Тем не менее делом уже заинтересовалась полиция и жандармерия. Как сообщил полковник Николя Льотэ, командующий военно-воздушной базой, начато три расследования. "В полетах есть только один приоритет: безопасность. Мы должны пролить свет и понять, что произошло", - заявил он.

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