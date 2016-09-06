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    Два человека погибли, восемь ранены в результате взрыва в Таиланде

    Место взрыва расположено неподалеку от местной школы

    Баку. 6 Сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва в провинции Наратхиват на юге Таиланда.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

    По его данным, устройство сработало рядом с дорогой, по которой двигался полицейский патруль, сопровождавший учителей в школу. Место взрыва расположено неподалеку от местной школы. Среди пострадавших есть дети, а также четыре сотрудника полиции, уточняет телеканал.

    Солдаты, полицейские и учителя часто становятся целями исламистских сепаратистов, которые пытаются добиться отделения от Таиланда трех мусульманских провинций: Паттани, Ялы и Наратхивата. За последние 11 лет в результате взрывов и перестрелок здесь погибли более 6,5 тыс. человек.

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