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Два человека погибли в результате взрыва в Камеруне, еще 20 ранены

Два человека погибли в результате взрыва в Камеруне, еще 20 ранены По меньшей мере 2 человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в англоязычном северо-западном регионе Камеруна.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 22:13
Два человека погибли в результате взрыва в Камеруне, еще 20 ранены

По меньшей мере 2 человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в англоязычном северо-западном регионе Камеруна.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, многие из пострадавших - школьники.

Медработники местной больницы не исключают, что число жертв может увеличиться.

Взрыв произошел в городе Нкамбе в тот момент, когда дети принимали участие в мероприятиях по случаю Национального дня молодежи, который отмечается в стране 11 февраля начиная с 1966 года.

На западе Камеруна действует сепаратистское подполье, которое добивается создания собственного государства на основе англоязычных районов.

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Версия на азербайджанском языке Kamerunda partlayış nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb

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