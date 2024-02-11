Два человека погибли в результате взрыва в Камеруне, еще 20 ранены

По меньшей мере 2 человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в англоязычном северо-западном регионе Камеруна.

По меньшей мере 2 человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в англоязычном северо-западном регионе Камеруна.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, многие из пострадавших - школьники.

Медработники местной больницы не исключают, что число жертв может увеличиться.

Взрыв произошел в городе Нкамбе в тот момент, когда дети принимали участие в мероприятиях по случаю Национального дня молодежи, который отмечается в стране 11 февраля начиная с 1966 года.

На западе Камеруна действует сепаратистское подполье, которое добивается создания собственного государства на основе англоязычных районов.