    Два человека погибли в результате падения легкого самолета в Техасе

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 05:49
    Два человека погибли в результате падения легкого самолета в Техасе

    В результате крушения легкого самолета в округе Харрис штата Техас (США - ред.) погибли два человека.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC 13 со ссылкой на местные власти.

    "Два человека погибли в результате авиакатастрофы на северо-западе округа Харрис", - говорится в материале.

    Уточняется, что двухмоторный самолет Cessna 340, произведенный в 1972 году, вылетел из аэропорта и направлялся в Лаббок. В полете возникла техническая неисправность.

    Texasda yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb

