Два человека погибли в результате падения легкого самолета в Техасе
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 05:49
В результате крушения легкого самолета в округе Харрис штата Техас (США - ред.) погибли два человека.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC 13 со ссылкой на местные власти.
"Два человека погибли в результате авиакатастрофы на северо-западе округа Харрис", - говорится в материале.
Уточняется, что двухмоторный самолет Cessna 340, произведенный в 1972 году, вылетел из аэропорта и направлялся в Лаббок. В полете возникла техническая неисправность.
