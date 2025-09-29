Texasda yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 05:49
ABŞ-nin Texas ştatının Harris dairəsində yüngül təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "ABC 13" telekanalı yerli hakimiyyətə istinadən məlumat yayıb.
"Harris dairəsinin şimal-qərbində təyyarə qəzası nəticəsində iki nəfər həlak olub", - materialda deyilir.
Dəqiqləşdirilib ki, 1972-ci ildə istehsal olunan iki mühərrikli "Cessna 340" təyyarəsi hava limanından qalxaraq Labboka gedirmiş. Uçuş zamanı texniki nasazlıq yaranıb.
