    Texasda yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 05:49
    Texasda yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb

    ABŞ-nin Texas ştatının Harris dairəsində yüngül təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "ABC 13" telekanalı yerli hakimiyyətə istinadən məlumat yayıb.

    "Harris dairəsinin şimal-qərbində təyyarə qəzası nəticəsində iki nəfər həlak olub", - materialda deyilir.

    Dəqiqləşdirilib ki, 1972-ci ildə istehsal olunan iki mühərrikli "Cessna 340" təyyarəsi hava limanından qalxaraq Labboka gedirmiş. Uçuş zamanı texniki nasazlıq yaranıb.

    Qəza təyyarə ABŞ
    Два человека погибли в результате падения легкого самолета в Техасе

