Два человека погибли при обвале в горах на востоке Франции

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сход снежной лавины в горах департамента Савойя (восток Франции) привел в воскресенье к гибели мужчины и его 11-летней дочери.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France Presse, полученным от полиции района.

Согласно этим сведениям, 43-летний житель Парижа и его дочь в составе группы из семи лыжников катались поблизости от горного курорта Валь-д`Изер в зоне горы Кобм дю Жеан, закрытой из-за высокой опасности схода снежных лавин. По данным телеканала BFM, снежный обвал произошел с высоты более чем 3 тыс. м.

Спасателям удалось обнаружить тела двух погибших на высоте 2 тыс. 930 м. По факту гибели людей прокуратурой города Альбервиль начато следствие.