Два человека погибли из-за наводнения в Афинах

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Проливные дожди затопили улицы Афин, погибли два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на севере Афин поднявшаяся вода затопила легковой автомобиль, заблокированный в машине 40-летний мужчина погиб, не сумев выбраться. Также на севере Афин в районе Петруполи потоки воды унесли 70-летнюю женщину. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

В Петруполи невероятной силы поток воды стал уносить школьника, пытавшегося перейти дорогу. По сообщению государственного телевидения ERT, он зацепился за стоявшую машину, на помощь ему сразу бросились учителя и прохожие. Помимо этого вода едва не унесла ученика младших классов. Он получил травмы.

Сильный дождь начался в Афинах ночью, утром пошел ливень. В районе Каматеро потоки воды разрушили старый трехэтажный дом, выселенный в прошлом году.

Как сообщили РИА Новости в пожарной службе столичного региона Аттика, до 16 часов дня к ним поступило 585 звонков с сообщениями о затоплениях здания, сломанных деревьях и с просьбами о помощи.