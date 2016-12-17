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    Два человека погибли, более 15 пострадали в результате взрыва бензовоза в США

    Инцидент произошел в районе города Балтимор

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли, более 15 пострадали в ДТП с участием бензовоза в американском штате Мэриленд.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    Инцидент произошел в районе города Балтимор. По данным AP, водитель превысил скорость при обгоне на обледенелой дороге. В результате этого бензовоз налетел на разделительное ограждение и перевернулся. Это привело к мощному взрыву, так как цистерна бензовоза была полна.

    По данным пожарных, не менее двух человек погибли, более 15 пострадали. Всего в ДТП попали до 20 транспортных средств.

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