Два человека погибли, более 15 пострадали в результате взрыва бензовоза в США

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли, более 15 пострадали в ДТП с участием бензовоза в американском штате Мэриленд.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел в районе города Балтимор. По данным AP, водитель превысил скорость при обгоне на обледенелой дороге. В результате этого бензовоз налетел на разделительное ограждение и перевернулся. Это привело к мощному взрыву, так как цистерна бензовоза была полна.

По данным пожарных, не менее двух человек погибли, более 15 пострадали. Всего в ДТП попали до 20 транспортных средств.