​Два человека погибли, 33 пострадали в Японии из-за тайфуна "Нангка"

Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Два человека погибли из-за тайфуна "Нангка", который обрушился на японский остров Сикоку.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, еще по меньшей мере 33 человека пострадали.

Из-за угрозы подтопления и оползней более 360 тыс. человек на Сикоку было рекомендовано эвакуироваться. Специально для них подготовили школы и другие учреждения. Ранее около 1,5 млн человек в 15 юго-западных и центральных префектурах получили уведомления о необходимости подготовиться к эвакуации в случае сильного удара стихии.

Операторы железных дорог на Сикоку в четверг вечером отменили из-за тайфуна все поезда, эти же меры коснулись и значительной части расписания на пятницу. Только в четверг местные авиакомпании были вынуждены отменить более 200 рейсов.

Тайфун медленно продвигается со скоростью около 20 км в час на северо-восток и уже частично затронул территорию префектур Вакаяма и Окаяма на главном острове Хонсю. Скорость ветра в его эпицентре составляет 40 метров в секунду, а порывы достигают 55 метров в секунду.