Два человека погибли, 13 пострадали в результате двух взрывов в Ираке

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли и 13 получили ранения в результате двух взрывов, которые произошли в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник в полиции.

По данным агентства, одна из бомб взорвалась на рынке на северо-востоке Багдада. В результате взрыва два человека погибли и пятеро пострадали.

Еще один взрыв, в результате которого были ранены восемь человек, произошел в парке в пригороде Багдада.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инциденты, отмечает агентство.