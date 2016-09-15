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    Два человека погибли, 13 пострадали в результате двух взрывов в Ираке

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли и 13 получили ранения в результате двух взрывов, которые произошли в Ираке.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник в полиции.

    По данным агентства, одна из бомб взорвалась на рынке на северо-востоке Багдада. В результате взрыва два человека погибли и пятеро пострадали.

    Еще один взрыв, в результате которого были ранены восемь человек, произошел в парке в пригороде Багдада.

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инциденты, отмечает агентство.

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