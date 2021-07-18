Два автобуса столкнулись в Бангладеше, есть погибшие

По меньшей мере шесть человек погибли и 40 пострадали в результате лобового столкновения двух автобусов в округе Рангпур на северо-западе Бангладеш.

По меньшей мере шесть человек погибли и 40 пострадали в результате лобового столкновения двух автобусов в округе Рангпур на северо-западе Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает издание Dhaka Tribune.

Согласно изданию, ДТП произошло утром в воскресенье, когда один из водителей автобуса заснул за рулем.

"Мы предупреждали его (водителя - ред.) несколько раз. Авария произошла из-за того, что водитель заснул и потерял управление", - цитирует издание слова выживших пассажиров. Они также отметили, что до того, как задремать, водитель неаккуратно вел автобус.

"На данный момент мы обнаружили шесть тел погибших, в том числе и водителя. 40 пострадавших были отправлены в больницу города Рангпур, шесть из них находятся в критическом состоянии", - заявил представитель пожарной службы, работающей на месте ДТП. Он добавил, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

По словам сотрудников больницы, около 30 пострадавших после получения первой медицинской помощи покинули медучреждение.