Другие страны
24 августа 2025 г. 22:29
Дуров назвал свой арест ошибкой французской полиции

Основатель Telegram Павел Дуров на своем канале в мессенджере заявил, что его прошлогодний арест во Франции произошел по ошибке.

Как сообщает Report, предприниматель назвал меры французской полиции "юридическим и логическим абсурдом".

По его словам, в 2024 году его задержали на четыре дня из-за того, что люди, о которых он ничего не слышал, использовали Telegram для координации преступлений.

"Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным", — написал Дуров в посте.

Он добавил, что французские правоохранители в рамках "уголовного расследования" все еще пытаются найти хоть что-то против него. Однако работа мессенджера отвечает всем отраслевым стандартам, а его команда отвечает на все запросы французской стороны.

"По иронии судьбы, меня арестовали из-за ошибки французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали законы Франции и ЕС и не направляли ни одного запроса в Telegram в рамках необходимой юридической процедуры", — утверждает основатель платформы.

Дуров сообщил, что ему все еще приходится каждые две недели возвращаться во Францию, а единственным результатом его задержания стал "огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны".

Вечером 28 августа 2024 года суд в Париже предъявил обвинение основателю Telegram Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ передавать спецслужбам информацию, соучастие в хранении порнографии, в том числе с несовершеннолетними, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотиков. Дурова поместили под судебный надзор с залогом €5 млн и обязательством являться в полицию два раза в неделю.

Версия на азербайджанском языке Durov ötən il Fransada həbsinin səhv olduğunu bildirib

