    Дуров допустил причастность Франции к гибели Чарли Кирка

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 01:19
    Основатель Telegram Павел Дуров допустил возможную причастность Франции к гибели американского консервативного активиста Чарли Кирка.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в соцсети Х.

    "После изучения всего, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, информация журналистки Кэндис Оуэнс о французской причастности к его смерти выглядит для меня полностью правдоподобной", - написал Дуров.

    Он также напомнил, что Кирк ранее призывал ввести 300-процентные тарифы на французские товары до тех пор, пока с основателя Telegram не будут сняты обвинения.

    Напомним, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

    12 сентября губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Им является 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон.

    Трамп призвал приговорить стрелявшего к смертной казни.

    Павел Дуров Франция Чарли Кирк
    Лента новостей