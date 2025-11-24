Дуров допустил причастность Франции к гибели Чарли Кирка
- 24 ноября, 2025
- 01:19
Основатель Telegram Павел Дуров допустил возможную причастность Франции к гибели американского консервативного активиста Чарли Кирка.
Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в соцсети Х.
"После изучения всего, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, информация журналистки Кэндис Оуэнс о французской причастности к его смерти выглядит для меня полностью правдоподобной", - написал Дуров.
Он также напомнил, что Кирк ранее призывал ввести 300-процентные тарифы на французские товары до тех пор, пока с основателя Telegram не будут сняты обвинения.
Напомним, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.
12 сентября губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Им является 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон.
Трамп призвал приговорить стрелявшего к смертной казни.