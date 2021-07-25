ДТП в Хорватии, 10 погибших

Число жертв произошедшего в воскресенье дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии увеличилось до 10.

Число жертв произошедшего в воскресенье дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии увеличилось до 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр здравоохранения страны Вилли Берош.

"В автокатастрофе около города Славонски-Брод погибли десять человек, скорая медицинская помощь потребовалась 44 гражданам, 15 из них, включая маленькую девочку, (находятся) в тяжелом состоянии", - подчеркнул Берош.

Согласно данным региональной полиции, автобус съехал с автомагистрали в кювет из-за того, что водитель, по предварительным данным, уснул за рулем. В нем находились 67 пассажиров.