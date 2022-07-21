Драупади Мурму одержала победу на президентских выборах в Индии

Кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму стала в четверг новым, 15-м президентом Индии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму стала в четверг новым, 15-м президентом Индии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные избиркома, подсчет голосов еще продолжается, но Мурму уже набрала более 50% от общего числа голосов после трех раундов подсчета.

Ее оппонент, единый кандидат от оппозиции Яшвант Синха, представляющий партию "Всеиндийский Тринамул конгресс", находится далеко позади.